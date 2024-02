يقام الآن حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن، ويقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire"

ونالت الممثلة ميا ماكينا بروس، جائزة أفضل ممثل صاعد.

ونافسها على الجائزة كلا من جاكوب إيلوردي، وآيو إدبيري، وفيبي دينيفور، وصوفي وايلد.