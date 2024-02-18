بابا الفاتيكان يذكر فلسطين ويتجاهل إسرائيل في صلاة الأحد

ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس، أوكرانيا وفلسطين خلال صلاته التقليدية الأحد متجاهلا إسرائيل التي كان يذكرها أيضا في السابق، وذلك على خلفية توتر دبلوماسي.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن بابا الفاتيكان، دعا من أجل السلام في السودان وموزمبيق، وطلب عدم نسيان النزاعات في إفريقيا ومختلف أنحاء العالم؛ "في أوروبا، وفلسطين وأوكرانيا... لا ننسى أن الحرب دائما هزيمة".

وكان البابا فرنسيس يذكر إسرائيل أيضًا في صلاة الأحد التقليدية والفعاليات الهامة الأخرى، لكن تجاهله إياها هذه المرة كان لافتا للانتباه.

وتزامن عدم ذكر البابا فرانسيس، اسم إسرائيل مع التوتر الدبلوماسي الذي حدث قبل أيام في العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل.

وفي 13 فبراير الجاري، صرح وزير دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، وأن هناك رأيًا عامًا يطالب تل أبيب بوقف هجماتها على غزة.

وأضاف بارولين: "في الوقت نفسه هناك مطلب بأن يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها متناسبا، وواضح أنه ليس كذلك مع مقتل 30 ألف شخص".

وعبّر عن قناعته باستياء الجميع مما يحدث حاليا من "المذبحة" في غزة، داعيا إلى التحلي بشجاعة السير قدما وعدم فقدان الأمل.

وفي اليوم التالي، انتقد بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان بشدة تصريحات بارولين، ووصفتها بـ"المخزية".

وبسبب تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الفاتيكان وإسرائيل، تراجعت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان على الفور وأجرت تعديلا ببيان آخر في 15 فبراير.

وقالت السفارة إنها كانت تريد استخدام كلمة "مؤسفة" بدلا من "مخزية"، وإن الخطأ حدث أثناء ترجمة النص الأصلي للبيان، المعد باللغة الإنجليزية، إلى اللغة الإيطالية.