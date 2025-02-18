وزير خارجية إسرائيل: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بضرورة إخلاء قطاع غزة من السلاح "تماما"، لافتا إلى أنهم سيبدأون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل مبادلة المحتجزين بأسرى فلسطينيين.

وقال ساعر، إنهم لن يدعموا "خطة تتضمن نقل السيطرة المدنية على غزة من حماس إلى السلطة الفلسطينية"، معتبرا أن "الأهم هنا هو القضاء على التطرف"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أنهم يدركون أن دولا عربية تناقش خطة بديلة بشأن غزة، وذلك في أعقاب رفض عربي لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سكان القطاع وإعادة البناء من جديد بعد الدمار الهائل على مدى 15 شهرا.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج "بند جديد" في اتفاق المرحلة الأولى من هدنة غزة، "بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحزب الصهيونية الدينية".

وأوضحت الهيئة أن البند ينص على أن "أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".

في غضون ذلك، كثفت الدول الوسيطة ضغوطها على إسرائيل وحركة حماس، لاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعدما كان من المفترض بدء المناقشات بشأنها في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.

ورغم هذه الضغوط، نقلت مصادر إسرائيلية رفيعة، أن فرص التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية في المستقبل القريب "تبدو ضعيفة".