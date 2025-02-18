الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع مجموعة بارسيلو الإسبانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، على هامش زيارته الرسمية إلى إسبانيا، سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق في مصر، في إطار خطة الدولة التي تستهدف جذب 30 مليون سائح، ووضع عدد من المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب الجهود المبذولة لمضاعفة الطاقة الفندقية وزيادة عدد الغرف الفندقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد التزام الدولة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للشركات الإسبانية العاملة في السياحة والخدمات الفندقية، مشددًا على حرص مصر على جذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية للاستفادة من خبراتها واستثماراتها في تطوير القطاع الفندقي، معربًا عن التطلع لتعزيز الشراكة مع مجموعة "بارسيلو" لتنظيم الرحلات وزيادة أعداد السياح الإسبان إلى مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجموعة "بارسيلو" أعرب عن تقديره للقاء الرئيس، مؤكدًا حرص الشركة على استكشاف فرص التوسع في السوق المصري وتعزيز استثماراتها في القطاع السياحي والفندقي. كما أكد أن الشركة لديها خطط استثمارية طموحة تسعى لتنفيذها في مصر، استنادًا إلى الإمكانات الواعدة للقطاع السياحي، وهو ما رحب به الرئيس السيسي، مشددًا على تقديم الدولة جميع التسهيلات اللازمة لدعم نجاح الشركة في مصر.