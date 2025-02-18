هل تقترب موسكو من اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة؟

تحدث تقرير أمريكية عن اقتراب موسكو من التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة بشأن وجودها هناك.

وكشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن عزم روسيا الاحتفاظ بوجود عسكري محدود في سوريا بعد تقليص نفوذها بشكل كبير إثر سقوط حليفها الوثيق بشار الأسد، مشيرة إلى تواصل المحادثات بين موسكو والإدارة السورية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر – لم تسمها - أمس الاثنين، قولها إن موسكو تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ ببعض الموظفين والمعدات في البلاد.

وأضافت المصادر أن روسيا تأمل في الاحتفاظ بنفس القواعد البحرية والجوية التي استخدمتها في سوريا قبل سقوط نظام الأسد إثر عملية عسكرية خاطفة شنتها فصائل المعارضة السورية أواخر العام الماضي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه لا ضمانات أن تسفر المحادثات الجارية عن اتفاق بين الجانبين، لكن المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تشير إلى تصاعد زخم المفاوضات بين الجانبين.

وقال مصدر لـ"بلومبيرج" إنه من الممكن لروسيا أن تساعد في القتال ضد تنظيم داعش الذي ينشط في شرق سوريا، في حين أشار مصدر آخر إلى أن استمرار الوجود الروسي يمكن أن يساعد قادة سوريا أيضا في موازنة نفوذ تركيا المتزايد.

ويرى مراقبون أن روسيا تنطلق في توجهها الجديد تجاه سوريا من مبدأ الحفاظ على العديد من مصالحها الاستراتيجية مثل قاعدتيها على الساحل السوري.

وتعد قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الركيزتين الأساسيتين لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، كما أنهما تشكلان عنصرين استراتيجيين حيويين لتعزيز حضور روسيا العسكري والسياسي في المنطقة.