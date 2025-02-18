الأونروا تحذر من انهيار أعمالها بسبب القوانين الإسرائيلية

جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء، التحذير من مغبة انهيار الوكالة؛ بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلي التي تستهدف عملياتها وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.

وبحسب وكالة «بترا»، نقل الموقع الرسمي للوكالة، عن لازاريني قوله إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، ما سيخلق «أرضا خصبة للاستغلال والتطرف»، وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأضاف أن «الأونروا» تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وطرد موظفيها الدوليين من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن شجاعة والتزام موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس «الأونروا» وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين الذين لم تعد إسرائيل تسهل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.