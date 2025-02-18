قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة منذ أكثر من عام لمجابهة ظاهرة المراهنات الرياضية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة ووزارتي الداخلية والاتصالات لملاحقة من يثبت تورطه في التسهيل أو المشاركة في أعمال المراهنات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر «ETC»، إن التحدي الأكبر يتمثل في مشاركة بعض الشباب في مواقع مراهنات تبث من خارج مصر، وبخاصة من قبرص وأوروبا، موضحا أن المواقع مرخصة رسميا في القارة الأوروبية؛ بل وبعضها يمثل الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأعلن أن الوزارة أرسلت مخاطبات رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم للتحقق والتحقيق في حال وجود تلاعب بالفعل في أي مباريات، ليس فقط فيما يتعلق بنادي دمياط؛ و«لكن في أي من مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع درجاته».

وأكد أنه في حال ثبوت وجود تلاعب أو شبهة ممارسة المراهنات في نتائج المباريات؛ فإن الاتحاد مطالب باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، تشمل الشطب والمنع نهائيًا من ممارسة أي نشاط رسمي في كرة القدم.

ونوه أن وزارة الشباب والرياضة ستتخذ إجراءات إدارية بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، باعتبار أن الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات أو الشطب؛ بل الغرامة والحبس.

من جانبه، تقدم محمد أبو جنبه، رئيس نادي دمياط، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب مواقع المراهنات وتوقيع عقوبات على اللاعبين المشاركين فيها.

وأكد أن بعض لاعبي الفريق تعمدوا الخسارة في مباريات معينة بسبب اشتراكهم في موقع مراهنات رياضي شهير، واصفا تصرفاتهم داخل الملعب بالغريبة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التحكيم للحصول على البطاقات الملونة، واصفا ما حدث بأنه «مؤامرة على الرياضة المصرية».