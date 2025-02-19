متحدثة أممية: النازحون عادوا إلى بقايا منازلهم في شمال قطاع غزة

قالت المتحدة للشئون الإنسانية في غزة أولجا شيريفكو، إنَّ مناطق شمال قطاع غزة مدمرة بشكل كبير.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن النازحين عادوا إلى بقايا منازلهم في هذه المناطق، موضحة أن البعض اختار أن يكون موجودًا هناك، كما أن هناك من اختار أن يعيش في خيام.

وأوضحت أنه تجولت في المناطق الشمالية من القطاع، ووصفت المشهد هناك بأنه صعب جدًا، فهي مناطق حرب، مشيرة إلى أنّ هناك بعض الأسواق المقامة في محاولة لإعادة شكل الحياة إلى هذه المناطق.

ونوهت بأن هناك خيامًا مقامة في أماكن متناثرة، كما يحاول الفلسطينيون الاستفادة من كل شيء يأتي من المساعدات، لافتة إلى أن هناك الكثير من الدمار في أرجاء القطاع، وأنهم يحاولون دائمًا التعامل مع هذا الوضع.

وأكّدت أن معظم النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم بعد السير لمسافة طويلة، يرون هذا الدمار للمرة الأولى، موضحة أن الأمر صادم وقاسٍ لكنهم عاينوا ذلك قبل وقف إطلاق النار بخلاف أغلب النازحين العائدين.

وشددت المتحدثة الأممية، على أن هؤلاء النازحين لم يكونوا يعرفون ما الذي ينتظرهم عند العودة.