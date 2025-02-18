استطلاع يظهر تراجعا في شعبية المحافظين في ألمانيا قبل أيام قليلة من الانتخابات

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قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة في ألمانيا، أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية التحالف المسيحي المحافظ.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، تراجعت شعبية التحالف المسيحي بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع السابق ليحصل على 27%. وهذه أسوأ نتيجة يسجلها التحالف المسيحي في استطلاع "يوجوف" منذ أغسطس 2023.

وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب "اليسار" بمقدار 3 نقاط مئوية ليحصل على نسبة 9%.

وبحسب الاستطلاع، تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليحصل على 20%. وزادت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليحصل على 17%.

واستقرت شعبية حزب الخضر عند نسبة 12% وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" عند 5%، وهو الحد الأدنى الذي يؤهله للدخول إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج). ويظل الحزب الديمقراطي الحر دون تغيير أيضا، حيث بلغت شعبيته 4%، ويظل أقل من عتبة الـ5%.

وبحسب الاستطلاع، أعرب 2131 شخصا من إجمالي 2430 ناخبا مؤهلا عن نيتهم التصويت في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 14 حتى 17 فبراير الجاري.