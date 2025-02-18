تراجع أسعار الفحم في آسيا إلى أقل مستوياتها منذ 2021

تراجعت أسعار العقود الآجلة للفحم في التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 4 سنوات مع تراجع الطلب في الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لفحم نيوكاسل الأسترالي- الخام القياسي للمنطقة- تراجع أمس إلى 102 دولار للطن تسليم الشهر الحالي لينخفض بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي ويصل إلى أقل مستوى له منذ مايو 2021.

كان السعر وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2022 مسجلا 75ر463 دولارا للطن، في ذروة أزمة الطاقة العالمية التي تفجرت في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وزاد إنتاج الصين التي تنتج وتستهلك نحو نصف إنتاج العام من الفحم بنسبة 10% في 2022، ثم استمر في النمو في العامين التاليين ليصل إجمالي الإنتاج التراكمي في 2024 إلى مستوى قياسي قدره 8ر4 مليار طن. كما سجلت الهند وهي ثاني أكبر مستهلك ومنتج للفحم نموا بأكثر من 10% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية. وزاد إنتاج إندونيسيا أكبر دولة مصدرة للفحم في العالم بنسبة 18% فوق المستهدف إلى 836 مليون طن في 2024 بحسب بيانات وزارة الطاقة الإندونيسية.

لكن الطلب على الفحم بدأ يتباطأ في الوقت الحالي.

وتراجع إنتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الصين حاليا بنسبة 2% عن العام الماضي، مع النمو السريع لإنتاج الطاقة المتجددة بما يكفي لتلبية الاستهلاك الجديد.

كما بدأت واردات الهند من الفحم تتراجع، إلى جانب تراجع إنتاج المناجم في ظل تزايد المخزون من الفحم. وتواجه ربحية قطاع تعدين الفحم في إندونيسيا المخاطر في بعض المناجم عالية التكلفة في ظل انخفاض سعر الفحم منخفض الجودة إلى أقل من 50 دولارا للطن لأول مرة منذ 2021.