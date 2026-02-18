دار هاشيت أنطوان تهنئ العراقي نزار عبدالستار لوصول روايته «فورور» للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

هنأت دار هاشيت أنطوان الكاتب العراقي نزار عبد الستار بمناسبة وصول روايته الجديدة «فورور» إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2026 – فرع الآداب في الدورة العشرين (2025–2026).

وأشارت الدار عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذا الإنجاز يمثل تقديرًا مهمًا لمسيرة الكاتب الأدبية الطويلة، ويؤكد حضور الرواية العربية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أهم المنصات الثقافية في العالم العربي، معتبرة وصول «فورور» إلى القائمة القصيرة شهادة على جودة السرد وعمق الرؤية الروائية لعبد الستار.

لم يتخلّص صابر من جِلد أُمّه الأوّل، ولا من جِلدها الثاني المصنوع من الفورور. الفورور هو ذريعة لمطاردة سيرتها من كباريه «مولان روج» في بغداد، وصولًا إلى مصر ولبنان ولندن. في روايته الجديدة، يتخيّل نزار عبد الستّار ما لم يحدث، لكن ما كان يُفترض أن يحدث. مشهد من فيلم «حكاية حب» سيكون مفترق السرد، ولحظة ظهور مريم فخر الدين في أغنية »بتلوموني ليه» مع عبد الحليم حافظ ستكون نقطة البداية للخوض في زمن رومانسي. يتنقّل الروائي العراقي بين مدن عدّة، ويدور بين أبطالٍ ومشاهير: فيلمون وهبي، وفريد الأطرش، والشهبانو فرح ديبا بهلوي… كما يوغل عميقًا في عوالم المزادات الشهيرة في لندن، وتحديدًا دار «كريستيز»، وكواليس تجارة الفنّ ودنيا المال والحياة المُخمليَّة. هي رحلة بحث إبن عن رائحة أمه، يقتفيها من خلال بحثه عن مشلحٍ من الفرو لامس كتفيها ذات يوم قبل أن ينتقل من كتفٍ إلى آخر في أوساط طبقة المشاهير والأثرياء.

نزار عبد الستّار من الأسماء الروائيَّة العربيَّة الكبرى. تتحرّك موضوعات رواياته بخلفيّاتها السحريَّة والتاريخيَّة والواقعيَّة، لتكون قابلةً للتفكيك والتحليل والاستقراء أو الاستنتاج لمديات زمنيَّة واسعة.

نزار عبد الستار - قاصّ وروائي عراقي وُلد في بغداد عام 1967. نالت روايته الأولى «ليلة الملاك» اهتماماً واسعاً ومُنحت عام 1999 جائزة أفضل رواية عراقيّة عن «اتّحاد أدباء العراق»، وجائزة الإبداع الرسميّة. حقّقت مجموعته القصصيّة «رائحة السينما» (2002) رواجاً كبيراً وعدّها النقّاد واحدة من أهمّ المجاميع القصصيّة العراقيّة. عمل بعد عام 2003 في الصحافة مديراً للتحرير في جريدة «المدى»، وأسّس جريدة «تاتو» الثقافيّة.

و«فورور» هي روايته الرابعة بعد «يوليانا» (2016) و«ترتر» (2018) و«مسيو داك» (2020).