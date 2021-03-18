البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على وصفه بوتين بالقاتل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادمًا على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn بالعربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال خلال مقابلة أذيعت الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع الثمن لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وقال بايدن لجورج ستيفانوبولوس، مذيع ABC News: «أتحدث أنا وهو، وأعرفه جيداً نوعاً ما، عندما بدأت المحادثة قلت له: أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا تأكدت بأن هذا الأمر حدث فكن مستعداً».

ونقلًا عن موقع فضائية «CNN عربية»، لم يقدم الرئيس الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول «الثمن» الذي سيدفعه بوتين.

وخلال مقابلته مع ABC، والتي تم بثها على برنامج «صباح الخير يا أمريكا»، أشار بايدن إلى المحادثة التي قال إنه أجراها مع بوتين في مكتبه في الكرملين في عام 2011.

وقال بايدن لبوتين حينها إنه لا يعتقد أن للرئيس الروسي روحاً، واستذكر الرئيس الأمريكي أن رد بوتين كان بالقول: «نحن نفهم بعضنا البعض».

وأضاف بايدن لشبكة ABC: «انظر، الأمر الأهم في التعامل مع القادة الأجانب في تجربتي، وتعاملت مع الكثير خلال مسيرتي، هو معرفة الشخص الآخر فقط»، مجيبًا عما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل: «امممم، أعتقد ذلك».