مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: أوكرانيا ليس لديها برنامج أو مختبرات للأسلحة البيولوجية

قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية ولا توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية.

وأضافت، ‏أن هذا الاجتماع لمجلس الأمن، هو نتيجة عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي، مؤكدة ‏أن أوكرانيا ليس لديها برنامج أو مختبرات للأسلحة البيولوجية.

وتابعت: ‏عاجل | المندوبة الأمريكية: «مازلنا نعتقد أن روسيا ربما تخطط لاستخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية ضد الشعب الأوكراني».، مضيفة أن ‏حملة التضليل التي أطلقتها روسيا هي دليل على يأس موسكو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.