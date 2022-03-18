مجموعة السبع تعقد قمة الخميس المقبل بشأن أوكرانيا استجابة لدعوة المستشار الألماني

يلتقي رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الديمقراطية السبع الكبرى يوم الخميس المقبل بناء على دعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة ببروكسل لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أعلنت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان اليوم الجمعة في برلين.

وتترأس ألمانيا حاليا مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وتستضيف بروكسل اجتماعي قمة آخرين في نفس اليوم، حيث سيجتمع أولا رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا، ثم يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة بعد الظهر.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن القمم الثلاث، في ثالث رحلة يقوم بها بايدن لأوروبا منذ توليه منصبه في يناير 2021.