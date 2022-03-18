كييف وبروكسل يتناقشان لإعداد الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وكتب كوليبا على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة: «تحدثت مع جوزيف بوريل، وناقشنا إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا».

وأضاف أن الطرفين ناقشا أيضًا مساعدة الأوكرانيين الذين غادروا البلاد وتوجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نشرته «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة.

وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.