كومان يستدعي بوتمان وبروبي ويعيد فينالدوم للمنتخب الهولندي

شهدت قائمة المدرب رونالد كومان الأولى لمنتخب هولندا، استدعاء خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب للفرق، فيما عاد جورجينو فينالدوم مجددا بينما لم يتم استدعاء ريان جرافينبيرش.

وحل كومان، الذي سبق له تولى تدريب المنتخب الهولندي بين عامي 2018 و2020، بدلا من لويس فان جال الذي رحل عن منصبه عقب نهائيات كأس العالم في قطر.

وسيلعب المنتخب الهولندي مع فرنسا وجبل طارق في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، في أول مباراتين مع كومان عقب عودته لمنصبه.

وقد يشارك الثنائي سفين بوتمان وبرايان بروبي للمرة الأولى مع المنتخب الهولندي، واللذان قدما أداء جيدا هذا الموسم مع نيوكاسل وأياكس على الترتيب.

وكان كلا اللاعبين قد تم استدعاءهما في فترة لويس فان جان، لكنهما لم يشاركان.

وجاءت قائمة المنتخب الهولندي كالتالي:-

جاسبر سيلسين (نيمجين) – مارك فليكن (فرايبورج) – بارت فيربورجن (أندرلخت) - ناثان آكي (مانشستر سيتي)- دالي بليند (بايررن ميونخ) – سفين بوتمان (نيوكاسل) - فيرجيل فان دايك(ليفربول) – دينزل دومفريس (إنتر ميلان)- لوتشريل جيرترويدا (فينورد) - ماتياس دي ليخت (بايرن ميونخ) – تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد) – يورين تيمبر (أياكس) – ستيفن برخويس (أياكس) – فرينك دي يونج (برشلونة) – دافي كلاسين (أياكس)- مارتن دي رون (أتالانتا)- تشافي سيمونز (أيندهوفن) – كينيث تايلور (أياكس) – ماتس ويفر (فينورد) – جورجينو فينالدوم (روما) – ستيفن بيرجوين (أياكس) – بريان بروبي (أياكس) – ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد) – كودي جاكبو (ليفربول) – فوتر فيجورست (مانشستر يونايتد).