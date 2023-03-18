سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى البرازيلي روجيه ميكالي، مدرب منتخبنا الأولمبي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام السودان وديا مساء اليوم السبت.

وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة: «سعيد بأداء جميع اللاعبين اليوم ومتفائل بتخطي زامبيا بالتصفيات الأفريقية».

وأضاف: «مصر تمتلك العديد من المواهب ومهمتنا تنميتها ورعايتها».

وأكمل: «لقد لعبت بتشكيلين مختلفين والجميع يتفهم أفكاري سريعا، واترقب انضمام لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد انتهاء مهمتهم الأفريقية».

وأتم: «يتبقى 3 أيام على مباراة زامبيا ولابد من زيادة المجهود والتركيز».