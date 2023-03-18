 ميكالي: مصر تمتلك المواهب.. وأنتظر لاعبي الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
السبت 18 مارس 2023 9:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

ميكالي: مصر تمتلك المواهب.. وأنتظر لاعبي الأهلي والزمالك

كريم صلاح
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 9:13 م

أبدى البرازيلي روجيه ميكالي، مدرب منتخبنا الأولمبي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام السودان وديا مساء اليوم السبت.

وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة: «سعيد بأداء جميع اللاعبين اليوم ومتفائل بتخطي زامبيا بالتصفيات الأفريقية».

وأضاف: «مصر تمتلك العديد من المواهب ومهمتنا تنميتها ورعايتها».

وأكمل: «لقد لعبت بتشكيلين مختلفين والجميع يتفهم أفكاري سريعا، واترقب انضمام لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد انتهاء مهمتهم الأفريقية».

وأتم: «يتبقى 3 أيام على مباراة زامبيا ولابد من زيادة المجهود والتركيز».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك