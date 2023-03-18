أبدى البرازيلي روجيه ميكالي، مدرب منتخبنا الأولمبي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام السودان وديا مساء اليوم السبت.
وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة: «سعيد بأداء جميع اللاعبين اليوم ومتفائل بتخطي زامبيا بالتصفيات الأفريقية».
وأضاف: «مصر تمتلك العديد من المواهب ومهمتنا تنميتها ورعايتها».
وأكمل: «لقد لعبت بتشكيلين مختلفين والجميع يتفهم أفكاري سريعا، واترقب انضمام لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد انتهاء مهمتهم الأفريقية».
وأتم: «يتبقى 3 أيام على مباراة زامبيا ولابد من زيادة المجهود والتركيز».