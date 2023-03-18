تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز

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أقيم اليوم بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في إطار خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز الأبيض الكامل، ويظهر الحارس بالأخضر، ويرتدي الجيش الملكي زيه التقليدي الأسود في الأحمر، ويرتدي الحارس البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد كذلك على وصول الفريقين لملعب اللقاء قبل انطلاقه بقرابة ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم التشكيلات لمراقب المباراة بمجرد الوصول مباشرة.