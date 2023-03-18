علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، للقاهرة ولقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، لافتًا إلى أنه شاهد اللقاء وهو يشعر بحالة ذهول رسمي.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «أنا بالتحديد بصراحة يا جماعة كنت قاعد أتفرج وعندي حالة ذهول رسمي، اللي هو سبحان مغير الأحوال إحنا كنا فين وبقينا فين».

وأشار إلى أن لغة الجسد للوزيرين تعكس وجود علاقات ممتدة بين البلدين لمئات السنوات، مضيفًا: «لما تشوف الطريقة اللي بيتكلموا بيها والسلام باليدين والحضن اللي في نهاية المؤتمر الصحفي، تقول لا يا جماعة دي دولتين عمر ما كان بينهم مشكال أو دخل بينهم شيطان».

ولفت إلى أنه لا يمكن الوقوف على سبب تغير الموقف بهذا الشكل، مستطردًا: «أتحدى حد يقول لي إيه اللي حصل واتغيرت إزاي وليه، إن شاء الله قد نقرأه في كتب بعد 50 سنة، لكن ما ترونه اليوم شيئًا غريبًا، بص على لغة الجسد والمحبة والتفاهم».

وعقب على تصريح وزير خارجية تركيا الذي قال فيه إن أنقرة كانت مهتمة بأن تكون مصر عظيمة، مستكملًا: «أنا عارف مش محتاج تحلف اهتمام تركيا إن البلد تبقى عظيمة، أنا كنت موجود وشفت وأنتم مهمتمين بالأمر».

وبدأ الوزير التركي، زيارة رسمية للقاهرة، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، الذي كان قد زار تركيا قبل أسابيع في أعقاب تعرض البلاد لزلزال مدمر كانت آثاره كارثية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وبعدها ترأسا جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والتركي، وتم تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.