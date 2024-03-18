إيران: إجراء الجولة الثانية من انتخابات البرلمان في 10 مايو

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، أن الجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ستجرى يوم الجمعة 10 مايو المقبل.



وقال إسلامي: "ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 21 دائرة لحسم 44 مقعدا من أصل 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي".



وأضاف أن الانتخابات ستجرى في 8 دوائر انتخابية، بما في ذلك طهران، بشكل إلكتروني بالكامل، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الإثنين.



وتابع: "تم تحديد هذا الموعد بناءً على القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية ووافق عليه مجلس صيانة الدستور".



وكانت الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الـ12 وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة في جميع أنحاء إيران، قد جرت في أول مارس الجاري.



وعزز متشددون سيطرتهم على البرلمان الإيراني في الجولة الأولى للانتخابات.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا"، التي تديرها الدولة، أن 41% فقط من الناخبين الذين لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات مقارنة بنسبتهم التي بلغت 42% في عام 2020، وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران نحو 24% فقط.



ويشار إلى أن عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب يبلغ 61 مليونا و172 ألفا.



وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت أن عدد المتنافسين في الدورة الثانية عشرة للانتخابات البرلمانية يبلغ 15 ألف مرشح على 290 مقعدا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدًا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية إيران.