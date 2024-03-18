فرنسا تنتقد الانتخابات الروسية: لم تكن نزيهة أو حرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الحكومة الفرنسية الانتخابات الرئاسية الروسية، التي شهدت فوز الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأغلبية ساحقة، حيث وصفت التصويت بأنه مجرد انتخابات أخرى تعقد في روسيا في ظل ظروف صعبة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الاثنين "لم يتم مجددا الإيفاء بشروط إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الانتخابات الروسية، أجريت من الجمعة حتى السبت الماضيين، في ظل زيادة قمع المجتمع المدني وأيضا أي شكل من أشكال المعارضة.

وأشادت الخارجية بشجاعة الكثير من المواطنين الروس الذين احتجوا بصورة سلمية ضد الهجوم على حقوقهم السياسية الأساسية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه لم يتم الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بوصول جميع المرشحين بصورة متساوية للصحافة.

وأشارت الخارجية إلى أن حقيقة أنه لم يتم ضم المرشحين الذين يعارضون بوضوح الهجوم الروسي على أوكرانيا قلصت بشدة السمة التعددية للتصويت.

كما أدانت فرنسا التصويت الذي أجرى في أراض أوكرانية، ضمتها روسيا بصورة غير قانونية. وقالت الخارجية الفرنسية" التنظيم غير القانوني للانتخابات /المزعومة/ في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتا يمثل انتهاكا جديدا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية أن فرنسا لن تعترف مطلقا بهذه الانتخابات ونتائجها.