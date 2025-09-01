رئيس وزراء باكستان يدعو إلى الحوار والتواصل الإقليمي

أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والحوار والسلام في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، داعيا قيادة المنظمة لإطلاق حوار شامل ومنظم لمعالجة النزاعات طويلة الأمد في جنوب آسيا.

وقال شريف، في كلمته أمام الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: لطالما آمنت باكستان بقوة التعددية والحوار والدبلوماسية، ورفضت الأحادية، معربًا عن خيبة أمله إزاء التطورات المقلقة للغاية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأكد شريف أن باكستان تسعى إلى علاقات طبيعية ومستقرة مع جيرانها، داعيًا إلى الحوار بدلًا من المواجهة.

وحول الأمن الإقليمي، جدد شريف إدانة باكستان للإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك ما أسماه "إرهاب الدولة"، مذكرًا بالتضحيات الهائلة التي قدمتها البلاد في مكافحة التطرف.

وتابع: فقدنا أكثر من 90 ألف روح، وتكبدنا خسائر اقتصادية تجاوزت 152 مليار دولار - وهي تضحية لا مثيل لها في التاريخ"، مضيفًا أن عناصر أجنبية متورطة في الحوادث الإرهابية الأخيرة في بلوشستان وخيبر بختونخوا.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران، العضو في منظمة شنغهاي للتعاون، ودعا إلى وقف فوري لإراقة الدماء في غزة.

وأكد شريف دعم باكستان لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لفلسطين.