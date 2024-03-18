اعترف ميشيل ديلجادو، لاعب فريق الهلال، أن احتفاله أمام كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لم يكن يقصد فيه الإساءة.

قال ديلجادو في حواره مع قناة «CNN BRASIL »:" وعدت زملائي اللاعبين قبل المباراة أنني إذا سجَّلت هدفًا سأحتفل بطريقة رونالدو، هذا كل ما في الأمر".

أضاف ديلجادو:" حينما احتفلت أمامه في الهدف الذي سجَّلته في النهائي جاء إليَّ مستغربًا وقال: «لا تحتفل كما أحتفل». لكني سرت وواصلت المباراة".

أشار ديلجادو إلى أنه لم يلعب مع نيمار جونيور كثيرًا بعد تعاقد الهلال معه بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في بداية الموسم، مبينًا أنه لم يحظَ بفرصة مزاملته لفترة أطول بسبب تعرضه للإصابة.

وعن تركيز نيمار خارج الملعب وأنه نمط متكرر في مسيرته، قال ديلجادو:" أقول لك كل ما شاهدته من نيمار، هو لاعب يعمل بجدية كبيرة، لم أشاهده يمل إطلاقًا، وهو شخص يسهل التعامل معه، وذلك بسبب طاقته التي ينشرها في المكان الذي يوجد فيه، وشخصيته أيضًا".

وأكَّد ديلجادو:" نيمار شخص مجتهد، ويركز في عمله، ويعطي النصيحة للاعبين الشباب داخل أرض الملعب، لا أحد يمتلك ذكاءً يضاهيه، وأتمنى لو كنت أمتلك جزءًا من قدراته".

واصل ديلجادو:" لا يمكن حتى للمدرب أن يغير نيمار في رأيي، إن كان اللاعب يؤدي داخل أرض الميدان، فلا شأن لأحد بما يفعله خارجه، أتذكر حينما ذهبنا إلى إيران، كانت الأجواء صعبة، والحرارة كبيرة، الجميع توقف للتصوير معه، ومعاملته باحترام كبير".

أتم:" لم أشاهد من نيمار إلا كل شيء جيد، وللمدرب طريقة للتعامل، وإذا حصلت الفرصة لجيسوس بالعمل معه لوقت أطول، أعتقد بأن حديثًا كهذا قد يتغير".