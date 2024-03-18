ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في مستهل تعاملات أسبوع التداول الجديد، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهر، مع صدور بيانات الناتج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، في الوقت الذي زادت فيه المخاطر الجيوسياسية نتيجة القصف الأوكراني لمصافي تكرير النفط في روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي اقترب من 86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي بنسبة 4%، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 81 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أول شهرين من العام الحالي بأكثر من المتوقع.

وقال المكتب إن الناتج الصناعي سجل خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين نموا بمعدل 7% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5% بعد نموه بمعدل 8ر6% خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5ر5%، بعد زيادتها بنسبة 4ر7% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 2ر5% فقط.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2ر4% في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 2ر3% فقط.

وفي روسيا شنت طائرات مسيرة أوكرانية عدة هجمات على مصافي تكرير، وبعضها داخل عمق الأراضي الروسية خلال اليومين الماضيين. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للديزل (السولار) لليوم الثالث على التوالي. وجاءت الهجمات في الوقت الذي اكتسح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتخابات الرئاسة التي أجريت خلال الأيام الثلاثة الماضية ليفوز بفترة حكم جديدة تستمر 6 سنوات.

وفي سوق النفط كسر السعر النطاق الضيق الذي ظل يتحرك فيه في الشهور الأولى من العام، ليرتفع مؤخرا إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة الثانية وثلاث دقائق ظهرا في سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4ر0% إلى 65ر85 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 39ر81 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.