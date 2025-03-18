قال طاهر النونو عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي، إن قطاع غزة يشهد جريمة مركبة و عدوانا سافرا يعكس عدم جدية إسرائيل في أي لحظة مضت لإنهاء الحرب على القطاع.

وأضاف النونو في تصريح لـ"الشروق" أن إسرائيل تعمدت استهداف الآمنين خلال توقيت السحور ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن جادا في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة، بل كان ينوي الغدر ويستعد لاستئناف العدوان على أهالي القطاع.

وطالب النونو، المجتمع الدولي والضامنون بوقف هذه الجرائم فورا.

ويأتي هذا في ضوء استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه الشامل على قطاع غزة، بسلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 332 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ونقلًا عن مصادر صحية، فإن مستشفى الكويت التخصصي الميداني استقبل عشرات الشهداء والمصابين، جراء قصف الاحتلال لعدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس.

كما وصل عشرات المصابين إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وأوضحت المصادر الصحية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن المستشفى استقبل 14 شهيدا إثر قصف خيمتين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحا بعضهم في حالة خطيرة، أصيبوا جراء استهداف منازل المواطنين في المخيم.

واستقبل مستشفى العودة بتل الزعتر في مخيم جباليا، جثامين 8 شهداء من بينهم 6 أطفال، وعشرات المصابين نتيجة استهداف المنازل شمال القطاع.

إلى ذلك، أفادت مصادر صحية بسقوط عدد من الشهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلي عائلتي سليمان وأبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالإضافة إلى قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة بحي تل الهوى، إلى جانب منازل أخرى في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المستهدفة، بسبب استمرار القصف العنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال.