كلية التربية بجامعة الأقصر تنظم ندوتين حول أحكام الصيام ومكافحة الشائعات بمكتبة مصر العامة

نظّمت كلية التربية بجامعة الأقصر ندوتين علميتين ضمن أنشطتها الطلابية، الأولى بعنوان "محاربة الشائعات ودورها في الأمن القومي"، والثانية حول "الصيام وأحكامه"، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وتناولت الندوة الأولى، التي حاضر فيها الدكتور ممدوح كامل حساني، أستاذ الصحة النفسية بالكلية، مفهوم الشائعات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي على الأمن القومي، بالإضافة إلى استراتيجيات التصدي لها والحد من خطورتها.

أما الندوة الثانية، فقد ألقاها الشيخ مصعب أبو الفضل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث استعرض أحكام الصيام وأنواعه، وأبرز فضائله الدينية والصحية، إلى جانب بيان مبطلات الصيام وأهمية التمسك بتعاليمه الصحيحة.

وشهدت الندوتان حضور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وأحمد عبدالمنعم، نائب مدير المكتبة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومكتب رعاية الشباب، وحشد كبير من طلاب كلية التربية، الذين تفاعلوا مع المحاضرين واستفادوا من المناقشات الثرية التي قدمت خلال الفعاليات.

وفي ختام الندوتين، أعلن مدير مكتبة مصر العامة في الأقصر عن تقديم 10 عضويات مجانية لطلاب كلية التربية، دعمًا للأنشطة الطلابية.