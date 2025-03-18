أردوغان يؤكد ضرورة عدم التسامح مع سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم التسامح مع سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بحق قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته الرئاسة التركية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.

وذكر أردوغان، أن سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بدأت بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانتهت بتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.