مجلس الوزراء السعودي يناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة

ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تابع المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددًا مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.

وأدان المجلس استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.