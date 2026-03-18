كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها في لبنان بالمغادرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها البرية

نصحت وزارة الخارجية في سيئول اليوم الأربعاء، الكوريين الجنوبيين المتبقين في لبنان بشدة بالمغادرة على متن الرحلات الجوية المتاحة، مع تدهور الوضع الأمني في ظل تصعيد إسرائيل لهجماتها البرية في المنطقة الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية إن السفارة الكورية الجنوبية في لبنان نصحت رعاياها هناك بشدة بالمغادرة بمجرد تمكنهم من حجز رحلات جوية للخروج، حيث لا يزال المجال الجوي اللبناني مفتوحا في الوقت الحالي.

ويُقدر عدد الكوريين الجنوبيين المتواجدين حاليا في لبنان بنحو 120 شخصًا.

ونشر السفير الكوري الجنوبي في لبنان جيون كيو-سوك، رسالة على الموقع الإلكتروني للسفارة يحث فيها الرعايا على المغادرة، محذرا من أن البقاء قد يعرض حياتهم للخطر.

وتتواصل السفارة مع جميع الرعايا الكوريين الجنوبيين في لبنان لتنصحهم بالمغادرة، وتزويدهم بمعلومات عن الرحلات الجوية المتاحة.

وقالت الوزارة: «نحث مرة أخرى رعايانا في لبنان على المغادرة فورا على متن الرحلات التجارية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار تدهور الوضع الأمني عقب نشر القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان».

وفرضت كوريا الجنوبية حظرا على السفر إلى المناطق الجنوبية من لبنان المتاخمة لإسرائيل، في حين أن بقية البلاد تخضع لتنبيه سفر من المستوى 3، الذي يحث المواطنين على المغادرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، عن توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، مع انضمام الفرقة 36 إلى جانب الفرقة 91، في إطار ما يسميه العملية العسكرية ضد حزب الله.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أمس الأول، أن الجيش سيطلب من الحكومة التصديق على رفع عدد قوات الاحتياط إلى 450 ألف جندي، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لعملية برية محدودة لقوات الفرقة 91، ضد ما قال إنها معاقل لحزب الله في جنوب لبنان.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف مناطق عدة في لبنان، خصوصا جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، في حين أصدر جيش الاحتلال أوامر بالتوغل إلى عمق جنوب لبنان لتوسيع نطاق السيطرة على الحدود.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء واسعة لجنوب لبنان، تغطي أكثر من 40 كيلومترا من الحدود، فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من عدم عودة النازحين إلى منازلهم في جنوب نهر الليطاني «قبل ضمان أمن سكان شمال إسرائيل».