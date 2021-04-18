إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.



تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء صباح اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بشرم الشيخ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي رقم " 9256- أ. ط . س" على الطريق بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم : حنا كريم نجيب 23 عامًا، وأصيب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، و ريمون خليل نجيب، 24 عامًا، مصاب بكدمه بالكتف الأيمن، وانطونيوس رمسيس شكر، 28 عامًا مصاب بكدمه في الضلوع اليسرى، وجميعهم من المنيا، وفادى سامى سيد، 29عامًا من بنى سويف، مصاب بكدمه باليد اليمنى.



وجرى نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.