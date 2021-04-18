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بالفيديو.. لقطات من موقع حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:40 م
عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد لقطات من موقع حادث انقلاب 4 عربات من قطار طوخ بالقليوبية، ظهر اليوم الأحد.

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم الأحد، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

وأعلنت النيابة العامة، أنها تنتقل الآن لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية.

وذكرت النيابة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن فريقا من النيابة انتقل لمعاينة حادث القطار وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.


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