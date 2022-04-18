أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث، غدا الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في موسكو الاتفاقات بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناجورني كاراباخ.

وذكر بيان للرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني ستجرى في إطار زيارة رسمية يقوم بها نيكول باشينيان إلى روسيا.

وأضاف البيان أن بوتين وباشينيان سيناقشان تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناجورني كاراباخ بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك تدابير استعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة.