نيابة النزهة تحقق مع المتهم بتهريب ترامادول في مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط ركب مصري في مطار القاهرة، بحوزته أقراص من عقار الترامادول المخدر حاول تهريبهم داخل عبوة غذائية، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى اشتباه قوات الأمن بمطار القاهرة في أحد الركاب القادمين من قطر أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عن وجود أشياء مختلفة بحوزته؛ فأنكر ذلك.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن وجود أشياء مخالفة، ولاحظت قوات الأمن ارتباك الراكب ومحاولته الخروج مسرعا من الصالة.

وبتفتيش حقائب الراكب يدوياً تم ضبط ١٢٢٠ كبسولة من عقار الترامادول المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوة سائل غذائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.