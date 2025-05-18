العمل: 5242 فرصة جديدة في 50 شركة خاصة تستهدف شباب 8 محافظات

جبران يوجه المديريات بمتابعة استلام الفرص والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور



أصدرت وزارة العمل، اليوم الأحد، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

جدد وزير العمل محمد جبران دعوته لشباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجاني التي تؤهلهم للوظائف المتاحة.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقارير تفيد استلام راغبي العمل الفرص المناسبة لهم، مشددًا على تحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وذكرت الوزارة أنها تلقت طلبات من 50 شركة خاصة في 8 محافظات توفر 5242 وظيفة في عدد من التخصصات منها وظائف لذوي الهمم برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور إضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال مايو 2025 عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل، فرص عمل في 8 محافظات هي القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا، وتشمل التخصصات أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية ومهندس اتصالات ومهندسين كهرباء ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ومدير صيانة ومحاسبين ومشرف تنجيد وليدي جارد إناث ومشرف عام ومشرف موقع وشيف وأخصائي مشتريات وبائعين ومقدم طلبات وأخصائي تمويل وأمين مخازن.

وتضم النشرة أيضًا وظائف لذوي الهمم بالمحافظات بهدف تحقيق نسبة 5% من إجمالي عمال المنشآت برواتب مجزية في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وإلزام المنشآت بتشغيل هذه النسبة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.