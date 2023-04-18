كشفت تقارير إعلامية، أن النمساوي الدولي كونراد لايمر لاعب نادي لايبزيج الألماني، وقع عقدا لمدة أربعة أعوام مع نادي بايرن ميونخ.

جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى محطة "سكاي" الرياضية، وذكرت المحطة مساء الاثنين، أن لايمر اجتاز الفحصين الطبيين ووقع عقدا يستمر حتى 2027 في صفقة انتقال حر.

وكان لايمر لاعب خط الوسط - 25 عاما - من بين اللاعبين الذي كان يوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لكل من بايرن ولايبزج، يرغب بشدة في ضمهم إلى النادي البافاري؛ ولكن خطوة انضمامه إلى بايرن جاءت بعد رحيل ناجلسمان عن النادي البافاري.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إتمام صفقة انتقال لايمر إلى بايرن.

ويُعْتَقَد أن لايمر تلقى عروضا أيضا من ليفربول وتشيلسي. كان لايمر انضم إلى لايبزج في عام 2017 قادما من سالزبورج النمساوي.

وكان من المفترض أن ينتقل لايمر إلى ميونخ في الصيف الماضي لكن هذه الخطوة لم تتم بسبب اعتراض لايبزج.