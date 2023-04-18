أوقاف البحر الأحمر تخصص 212 مسجدا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد، وجرى تجهيز 212 مسجدا و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن مساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر 212 مسجدًا و10 ساحات، و110 مساجد في الغردقة، و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا، و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين، و3 ساحات بغارب وساحة بسفاجا، و4 بالقصير، وساحة بحلايب، وساحة بالشلاتين، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار الشيمي، إلى أن المساجد أنهت الاستعداد من خلال حملات تطهير وتعقيم، بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية.