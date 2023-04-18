جامعة الفيوم تناقش الأعداد المقترح قبولها من الطلاب الوافدين لعام 2023 -2024

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلسته رقم 198، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس قد أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم 212 بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 197، وكذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-3-2023 باعتماد مقرر القضايا المجتمعية، مع مراعاة أنه يحق لكل مجلس جامعة أن يفعل آليات مشاركة طلاب الجامعات المصرية في أي مبادرات مجتمعية مع تعميم المقرر على الجامعات.

كما أحيط المجلس علمًا بشأن مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بخصوص الأعداد المقترح قبولها من الطلاب الوافدين بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعي 2023-2024.