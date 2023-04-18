سلم اثنين من موظفي هيئة الإسعاف المصرية، مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه لأهالي مصابي حادث بطريق الفيوم القاهرة.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية، في بيان لها، إن طاقم الإسعاف في محافظة الفيوم توجه لإنقاذ عدد من المصابين بحادث على طريق الفيوم القاهرة، بمعدل وصول 4 دقائق.

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية، أن طقم الإسعاف تفاجأ بوجود مبلغ مالي حوالي 2 مليون جنيه بحوزة المصابين، ويعمل أعضاء الفريق إلى التواصل مع ذوي المصابين لاستلام تلك الأموال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بطاقم الإسعاف الذي تعامل مع الحادث، وهم مسعف محمود محمد مرسي، وفني قيادة مركبة إسعافية شعبان عبدالله عبدالسلام، مؤكدا أن تلك الواقعة مثال وبيان عملي للأخلاق التي يتسم بها رجال الإسعاف المصري، في زودهم عن أرواح المصابين ومقدراتهم.

وقال الدكتور هانى همام رئيس هيئة إسعاف الفيوم إنها ليست المرة الأولى التى يسلم الأمانات إلى أهالي المصابين فكثيرا ما يجد رجال الإسعاف متعلقات شخصية ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية خاصة بالمصابين والمتوفين في الحادث، ويقومون بالحفاظ عليها وتسليمها لذوي المصابين، فهم مثال وبيان عملي للأخلاق التي يتسم بها رجال الإسعاف المصري في الحفاظ علي أرواح المصابين ومقدراته.