الدولار يتراجع في ظل تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول

تراجع الدولار اليوم بعد تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

وتراجع اليورو قليلا اليوم إلى 1.0664 دولار بعد أن صعد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار بنسبة 0.02 بالمئة خلال اليوم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51 الذي سجله يوم الثلاثاء.. وارتفع المؤشر 4.5 بالمئة هذا العام.

وارتفع الين قليلا بواقع 0.05 بالمئة إلى 154.29 للدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في 34 عاما البالغ 154.79 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء، وانخفضت العملة 8.65 بالمئة منذ بداية العام.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.6439 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5914 دولار بعدما ارتفع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.