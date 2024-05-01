المرصد الأورومتوسطي: وثقنا رصد 140 مقبرة جماعية في قطاع غزة

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط، اليوم الأربعاء، إنه تم توثيق نحو 140 مقبرة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف «المغبط»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية للكشف عن المقابر الجماعية، مطالبًا بوجود هيئة تحقيق في غزة لتوثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، وتخشى وجود فرق تحقيق في غزة تجنبًا لتوثيق انتهاكاتها بالقطاع.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة، بما في ذلك «القنابل الفراغية» التي تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وفق تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، إن شهادات وثّقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانبًا مخفيًا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، يتعلق بتُبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل القنابل الفراغية التي تسقطها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنازل السكنية.

ووثّق عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبانٍ سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.