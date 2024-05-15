سفير مصر بالبرتغال: حصول الرئيس السيسي على جائزة بطل السلام يعكس تفاني الدولة لغرس الاستقرار

قال السفير وائل النجار سفير مصر لدى البرتغال، إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على جائزة بطل السلام جاء تقديرا لما بذله ويبذله من جهود ملموسة لإحلال السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال وقائع تكريم وتسلم جائزة «بطل السلام 2024»، التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من برلمان البحر المتوسط بحضور ممثلين لـ 43 دولة، وقد تسلم السفير هذه الجائزة نيابة عن الرئيس.

وعبر عن سعادته بنقل رسالة تقدير وامتنان من الرئيس السيسي تعبر عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يأتي خير دليل على تفاني الدولة المصرية بكل قطاعاتها الرسمية والأهلية بقيادة الرئيس، في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذا التكريم يعكس الإيمان المصري الراسخ بأن التكاتف والتعاون المشترك يمكن أن يتغلب على كل التحديات.

وأكّد أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام ومساندة لكل الجهود الإقليمية والدولية لإحلاله في مختلف مناطق النزاع.



وكان برلمان البحر المتوسط قد اختار الرئيس السيسي لمنحه جائزة بطل السلام لعام 2024.

وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية. وهو الخليفة القانوني لمؤتمر الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط (CSCM)، الذي انطلق في أوائل التسعينيات.