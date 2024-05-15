سفير مصر بالبرتغال: مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب على غزة لوقف إطلاق النار وتيسير إنفاذ المساعدات

قال السفير وائل النجار سفير مصر لدى البرتغال، إن مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، للوقف الفوري لإطلاق النار وتيسير إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال وقائع تكريم وتسلم جائزة «بطل السلام 2024»، التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من برلمان البحر المتوسط بحضور ممثلين لـ 43 دولة، وقد تسلم السفير هذه الجائزة نيابة عن الرئيس.

وأضاف أن الرئيس السيسي استقبل العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل على منع اتساع دائرة الصراع وحفاظًا على الاستقرار ودعمًا للسلام ولوقف إراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن مصر تتطلع في هذه المرحلة الدقيقة لتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية للعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لتهجيره من أرضه.

وأكّد أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاغ غزة، وضمان نفاذ كل أشكال المساعدات الإغاثية والإنسانية لكل مناطق القطاع، والعمل الجاد والدؤوب على إقامة الدولة الفلسطينية.

وكان برلمان البحر المتوسط قد اختار الرئيس السيسي لمنحه جائزة بطل السلام لعام 2024. وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية. وهو الخليفة القانوني لمؤتمر الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط (CSCM)، الذي انطلق في أوائل التسعينيات.