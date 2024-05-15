 اتحاد جدة يقرر الاستغناء عن أحمد حجازي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مايو 2024 10:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اتحاد جدة يقرر الاستغناء عن أحمد حجازي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:05 م

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لقنوات «الكأس» القطرية، قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي أن الموسم الحالي هو الأخير للمحترف المصري أحمد_حجازي مفضلة بيع المدة المتبقية من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعانى أحمد حجازي في الموسم الحالي من تراجع شديد في المستوى بعد فترة غياب طويل بسبب الإصابة، وخرجت مطالبات عدة من جماهير اتحاد جدة برحيله بنهاية الموسم.

ويعيش اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي موسما للنسيان بتراجع العميد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الحالي، وتوديع كل البطولات التي شارك بها، ليخرج بموسم صفري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك