اتحاد جدة يقرر الاستغناء عن أحمد حجازي

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قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لقنوات «الكأس» القطرية، قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي أن الموسم الحالي هو الأخير للمحترف المصري أحمد_حجازي مفضلة بيع المدة المتبقية من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعانى أحمد حجازي في الموسم الحالي من تراجع شديد في المستوى بعد فترة غياب طويل بسبب الإصابة، وخرجت مطالبات عدة من جماهير اتحاد جدة برحيله بنهاية الموسم.

ويعيش اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي موسما للنسيان بتراجع العميد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الحالي، وتوديع كل البطولات التي شارك بها، ليخرج بموسم صفري.