الحكومة: الحصول على القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة فرصة للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحصول على القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة يمثل فرصة للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن الدولة مستمرة في عملية الإصلاح التي تمثّل الفرصة الحقيقية أمام الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح أن البرنامج يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، موضحًا أن عملية الإصلاح تتم من خلال عدة وسائل بينها دعم قطاعات اقتصادية رئيسية وزيادة قدرتها على التصدير.

وذكر من هذه القطاعات، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشددا على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل عبر دعم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وخلال الاجتماع، كشف مدبولي أن الحكومة تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وصرح: "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".



