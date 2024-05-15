قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة منذ بداية العدوان على غزة لم تدخر جهدا لوقفه ووقف الإبادة الجماعية بكل الوسائل.

وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى النكبة، مساء الأربعاء، أن الحركة تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء، واستجابت بكل مسئولية وحرص لمحاولات مصر وقطر الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار إلى أن الحركة أعلنت مؤخرا، موافقتها على المقترح المقدم من مصر وقطر والذي كان بعلم الإدارة الأمريكية ومتابعتها، غير أن الاحتلال رد على المقترح المذكور باحتلال معبر رفح والسيطرة عليه والبدء الفعلي بالعدوان على منطقة رفح والدخول إلى مخيم جباليا وحي الزيتون في مدينة غزة، كما أنه أدخل تعديلات على المقترح وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

ولفت إلى أن الحركة ستواصل مساعيها لوقف هذا العدوان بكل الطرق والوسائل الممكنة، مؤكدًا أن أي مسعى أو اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من كل القطاع وصفقة حقيقية لتبادل الأسرى وعودة النازحين والإعمار ورفع الحصار.

وأوضح أن سلوك الاحتلال مع المقترحات المتعددة يؤكد نواياه المبيتة بالاستمرار بالعدوان والحرب وهو لا يأبه لأسراه ولا لمصيرهم.

وتابع: «مراوحة العدو في المكان ومحاولاته المتكررة لقضم موقف فصائل المقاومة ورفض التعاطي مع منهجية المرونة التي أبدتها الحركة خلال الشهور الماضية وإصراره على المضي في احتلال معبر رفح وتوسيع العدوان على رفح وغيرها من المناطق يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول».