إيران: سنواصل القتال حتى يندم العدو ولمنع تكرار الحرب

• متحدث الجيش الإيراني قال إن هذا الموقف "يستند بالكامل إلى عقلانية استراتيجية"..

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إن بلاده ستواصل القتال "حتى توصل العدو إلى نقطة يندم فيها، وذلك لمنع هجمات مستقبلية".

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا أهدافهما في الحرب ضد إيران، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" شبه الرسمية.

ورأى المتحدث الإيراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل "منيتا بالهزيمة فعليا" خلال الحرب على بلاده.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يهدف إلى "إيصال العدو إلى نقطة يشعر فيها بندم حقيقي".

ومضى قائلا: "قد ينظر البعض إلى هذا على أنه موقف عاطفي، لكنه في الواقع يستند بالكامل إلى عقلانية استراتيجية".

وشدد على أن "إيصال العدو لهذه النقطة ضروري لمنع تكرار الحرب في المستقبل"، مبينا أنه في حال تحقيق هذا الهدف، فإن "مستوى الردع سيرتفع إلى حد لا يجرؤ معه العدو على التحرك ضد البلاد مرة أخرى".

وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميين يناقشون شروط هدنة لمدة 45 يوما بهدف إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وإن طهران أعدت ردها للوسطاء بشأن هدنة مقترحة، وسيتم إطلاع الجهات المعنية عند اللزوم.

وأمس الأحد، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن تركيا ومصر وباكستان تبذل جهودا لجمع إيران والولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، بهدف وقف الحرب أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.