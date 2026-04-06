غزة: 7 شهداء بمجزرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، مساء الاثنين، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 7 منهم وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن محمد داوود وأصيب طفل بجروح خطيرة بغارة إسرائيلية؛ استهدفت دراجة كهربائية قرب جسر الشيخ رضوان شمالي غزة.

وقبل ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة لمنظمة الصحة العالمية وأخرى تجارية قرب شارع 5 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطن مجدي مصطفى أصلان (54 عامًا)، من سكان مخيم البريج، و4 إصابات.

ووفق المصادر، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مركبة للصحة العالمية، ما أدى إلى إصابة السائق في رأسه وموظف نقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وعن تفاصيل استهداف المركبة التجارية، أوضح أحد المصابين أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه باص تجاري صغير لشركة تجارية ما تسبب بثلاث إصابات طفيفة مقابل شارع العبارة - صلاح الدين.

وتُواصل قوات الاحتلال منذ 10 أكتوبر الماضي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية البحرية، تزامنًا مع عمليات نسف وتفجير مبان ومنشآت مدينة في مختلف مناطق القطاع.

وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 730 مواطنًا وإصابة 1990 آخرين، في حين انتشلت جثامين 759 شهيدًا.

وفي الحصيلة التراكمية، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,309، بينما بلغ إجمالي الإصابات 172,090 حالة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.