المستشار هشام بدوي يبحث مع رئيس برلمان إستونيا تعزيز التعاون البرلماني وجذب الاستثمارات

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، نظيره لوري هوسار، رئيس برلمان جمهورية إستونيا، وذلك بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بزيارة رئيس برلمان إستونيا، التي تُعد الأولى له إلى مصر، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع إستونيا، في ظل توجه قيادتي البلدين نحو تطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وهنأ بدوي الجانب الإستوني بمناسبة افتتاح المقر الجديد لسفارة إستونيا في القاهرة، داعيًا إلى دراسة نقل مقر السفارة مستقبلًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة لتحويلها إلى مركز إداري حديث.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ودعا إلى تشجيع الشركات الإستونية على استكشاف الفرص المتاحة في السوق المصرية، في ضوء ما توفره الحكومة من حوافز، وما شهدته مصر خلال السنوات العشر الماضية من طفرة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكة الطرق والموانئ، وإنشاء مناطق صناعية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والسياحة.

من جانبه، أعرب رئيس برلمان إستونيا عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر، مؤكدًا حرصها على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيرًا إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات قادرة على دعم فرص التعاون الثنائي.