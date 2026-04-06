إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة - باريس، بالقرب من قرية صنعاء بمحافظة الوادي الجديد.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا يفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عطيات إبراهيم حسين، 60 عامًا، ورضا حسين عبد الله، 53 عامًا، ومصطفى صافي عبد الله، 53 عامًا، بالإضافة إلى طفلين هما أحمد مصطفى، 14 عامًا، ومحمود مصطفى، 16 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.