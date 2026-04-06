ترامب عن مهلة إيران: الثلاثاء هو الموعد النهائي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن المهلة الذي منحها لإيران للتوصل إلى اتفاق قائلا إن يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي.

وأضاف في تصريحات نقلت وكالة رويترز، أن الحرب قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله، مشيرًا إلى أن طهران تفاوض بنية حسنة وأن المفاوضين هناك أكثر عقلانية الآن.

وأشار إلى أن الإيرانيين الذين تفاوضهم الولايات المتحدة يتسمون بالمنطق وليسوا متشددين، منوها بأن الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية.

وتابع ترامب: «نحن نبيدهم في إيران وإذا رفضوا الاستسلام لن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور»، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر بيده لاستحوذ على النفط من هناك.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأن طهرن قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى باكستان، وذلك بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام.

وقالت الوكالة، إن إيران أكدت في ردها – المؤلف من 10 بنود - ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وليس الوقف المؤقت لإطلاق النار.

ووفق الوكالة، يتضمن الرد مجموعة من المطالب الإيرانية، بما في ذلك إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

وسبق أن قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه لا يُتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران خلال الأيام المقبلة.

ونقل مراسل صحيفة «جورزاليم بوست» زفيكا كلين، عن المسئول الإسرائيلي قوله، إن «إسرائيل والولايات المتحدة لم تكونا يومًا أكثر توافقًا مما هما عليه الآن».